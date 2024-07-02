حصاد مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 152 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 1 يوليو الجاري.

مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات رقابية على الاسواق حيث تم ضبط 15 طن و768 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و مقطعات لحوم و ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم عقد 17 ندوة ارشادية فى مجالات: التحصين، الوقاية من الامراض المشتركة، ومرض السعار، كما كثفت مديرية الزراعة بالقليوبية، حملات المرور والمتابعة على الادارات والجمعيات الزراعية، لمتابعة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، وخاصة فيما يتعلق بدعم المزارعين والتواصل معهم، فينا يتعلق بتوفير مستلزمات الانتاج، وتكثيف حملات مكافحة الآفات.

الحقول الارشادية

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، قافلة زراعية ببركه السبع، خول التوصيات الفنية لزيادة انتاجية القطن ومجابهة الاجهاد الحرارى ومكافحة دودة الحشد، كما تم المرور على الحقول الارشادية لمحصول الذرة الشامية بمركزي الباجور وبركة السبع، كما تم ازالة عدد (18) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية بمركز الزقازيق، وذلك لدعم المربين بقرى المركز، حيث تم تقديم خدمات الكشف والفخص والعلاج واجراء الجراحات بالمجان، كما تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، كما شنت المديرية 42 حملة تم المرور خلالها على عدد 52 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي طن و 280 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما شنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، حملة للتفتيش والرقابه على المبيدات والأسمدة، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية في إدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول الذرة الشامية، كذلك تم توعية المزارعين بضرورة إتباع السياسة الصنفية للمحصول وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية، ومكافحة دودة الحشد الخريفية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد وتوريد محصول القمح، كذلك تم متابعة الزراعات الصيفية، كما تم إستقبال لجنة الإنتاج الحيواني من الوزارة، حيث تم المرور لمتابعة حصر الماشية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القطن، كما تم مرور لجنة المكافحة لمتابعة زراعات القطن وقراءة المصايد.

الزراعات الصيفية

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الصيفية ومتابعة مدى تقدمها وتم التنبيه بضرورة التواصل مع المزارعين وحسم اى شكوى فورا وتنفيذ التوصيات الفنية المقررة خاصة فى تلك الفترة من عمر النبات، كذلك أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، قوافل زراعية إرشادية بوديان رأس سدر، لتقديم نصائح وارشادات للمزارعين حول الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما تم متابعة العمل بالوحده البستانية بالمديرية، كذلك تم متابعة الزراعات المختلفة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية.

كما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماع مع أعضاء لجنة العلاج الإقتصادي، لمتابعة أعمال نشاط العلاج الإقتصادي وكيفية النهوض بهِ وتوفير اجهزة السونار لفحص الإناث قبل الذبح داخل المجازر الحكومية.

مركز المعلومات الصوتية والمرئية

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.