رئيس جامعة سوهاج يشارك بحفل تكريم المستشار العسكري للمحافظة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في حفل تكريم العميد أركان حرب أحمد فتحي عاشور المستشار العسكري للمحافظة، بمناسبة إنتهاء فترة مهام عمله

بالمحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، اللواء وليد نافع مدير الرقابة الإدارية، المستشار نبيل شحاته المستشار العسكري الأسبق للمحافظة.

وهنأ الدكتور حسان النعماني، العميد أحمد فتحي، مشيداً بالمجهود الكبير الذي بذله خلال توليه منصبه، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة عمله بديوان عام المحافظة، و التفاني في العمل والإخلاص والخلق الرفيع شأنه شأن كل أبناء القوات المسلحة، الي جانب تعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه علي المشاركة بالعديد من الفاعليات التي يتم تنظيمها، متمنياً له موفور الصحه والعافية والتوفيق في حياته القادمة.

ومن جانبه أعرب العميد أحمد فتحي، عن اعتزازه وشكره بمشاركه الدكتور حسان النعماني بحفل التكريم، والذي يعكس روح الود والإحترام، مقدماً شكره لجميع الحضور علي ما شاهده من مشاعر الحب التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله بمحافظة سوهاج.