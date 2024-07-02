صور.. محمد مصيلحى يجتمع بالجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة الكابتن أحمد سارى

حرص الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد سارى ، حيث أن الجهاز الفني تولى مهام عمله خلال فترة تواجد رئيس النادى خارج البلاد.

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و أكد رئيس النادى للكابتن أحمد سارى و الجهاز المعاون أن مجلس إدارة النادى يُدعم و يُساند الجهاز الفنى من أبناء النادى ، و يثق به ثقه كبيره من أجل تحقيق أمال و طموحات جماهير زعيم الثغر خلال المباريات القادمة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

و تمنى مصيلحى للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سارى كل التوفيق و الأمنيات الطيبة خلال المرحلة القادمة .

