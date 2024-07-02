الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يعتمد الاعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاعلان عن وظائف شاغرة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية خلال شهر يوليو.

ومن جانبه اوضح  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الوظائف الشاغرة، هي مدير ادارة تعليمية ووكيل ادارة تعليمية، وموجه عام ماده /نشاط، وموجه اول ماده /نشاط، وموجه ماده/نشاط ومدير ووكيل مدرسة. 

واضاف وكيل الوزارة،أن موافقه "محافظ الدقهلية، جاءت بأن يتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة علي موقع الحكومة المصرية [email protected]،  وذلك طبقا للقانون 155 لسنه 2007 وتعديلاته وتعديلاتها وقرار السيد رئيس الوزراء 1764 لسنه 2020.

 تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقرار رقم 428 لسنه 2013، ومانصت عليه المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المشار اليها بان يتم الاعلان عن وظائف مديري ووكلاء الادارات التعليمية والموجهين ومديري ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام.

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