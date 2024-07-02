هل أنت على استعداد لدفع اشتراك Apple Intelligence+؟

أحد الأسئلة الكبيرة حول خطط Apple للذكاء الاصطناعي هو ما إذا كانت الشركة ستستوعب تكاليف هذه الميزات، أو ستفرض رسومًا، المعروف أيضًا باسم اشتراك Apple Intelligence+.

حتى الآن، تشير الأخبار إلى أنه لن تكون هناك تكاليف إضافية – ولكن يبدو أن ذلك قد يتغير في المستقبل.

Apple Intelligence – مجاني في الوقت الحالي

عندما أعلنت شركة Apple عن ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة تحت العلامة التجارية Apple Intelligence، كان هناك رد فعل إيجابي على الأخبار التي تفيد بأنه لن تكون هناك أي رسوم مقابل ذلك - بما في ذلك استخدام ChatGPT.

تتحمل شركة Apple تكاليف تشغيل خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، Private Cloud Compute (PCC)، وعلمنا لاحقًا أن الشركة أبرمت صفقة مثيرة للإعجاب للحصول على إمكانية الوصول إلى ChatGPT دون دفع أي شيء إلى OpenAI.

ولكن قد يتبع ذلك اشتراك Apple Intelligence+

ومع ذلك، قال مارك جورمان من بلومبرج خلال عطلة نهاية الأسبوع إن شركة آبل تأمل في جني الأموال من هذه الميزة في المستقبل.

هناك فرصة لتحويل ميزات الذكاء الاصطناعي والبرامج الأخرى إلى خدمات مدفوعة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. على الرغم من أن شركة Apple Intelligence ستكون حرة في البداية، إلا أن الخطة طويلة المدى تتمثل في جني الأموال من هذه القدرات.

يمكن للشركة في النهاية إطلاق شيء مثل "Apple Intelligence +" - مع ميزات إضافية يدفع المستخدمون رسومًا شهرية مقابلها، تمامًا مثل iCloud. علاوة على ذلك، ستحصل شركة Apple على جزء من إيرادات الاشتراك من كل شريك من شركاء الذكاء الاصطناعي الذي تنضم إليه.

ليس من الواضح في هذه المرحلة كيف يمكن للشركة أن تقوم بفصل الميزات المدفوعة عن الميزات الشاملة، ولكن يمكنني أن أتخيل بعض السيناريوهات المحتملة.

السيناريو الأول: حد الاستخدام المجاني لـ PCC

وقد اتبعت معظم شركات الذكاء الاصطناعي حتى الآن نفس النهج. يحصل الجميع على حرية الوصول، ولكن هناك حدود للاستخدام.

مع ChatGPT، على سبيل المثال، تنطبق الحدود التالية على المستخدمين المجانيين:

الاستخدام المحدود لأحدث طراز (GPT-4o) خلال فترة ثلاث ساعات

لا يوجد إنشاء صورة باستخدام DALL-E

حدود الاستخدام الإضافية لثلاث أدوات محددة:

- تحليل البيانات

- تحميل الملفات والصور

– تصفح الويب باستخدام ChatGPT

يمكن لشركة Apple تطبيق حدود مماثلة على PCC، حيث تحصل فقط على عدد معين من طلبات الذكاء الاصطناعي خارج الجهاز قبل أن تضطر إلى الترقية إلى اشتراك مدفوع.

السيناريو الثاني: الاشتراك في خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية

هناك نهج آخر محتمل يتمثل في تضمين الاستخدام غير المحدود لـ PCC، ولكن استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية مثل ChatGPT يصبح في النهاية خيارات مدفوعة.