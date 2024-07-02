رئيس جامعة بنها يكرم مدير إدارة التربية العسكرية

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، العقيد محمد ثروت، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ومنحه درع جامعة بنها؛ تقديرًا لجهوده وعطائه المستمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد وائل مكي المستشار العسكري للتربية العسكرية بجامعة بنها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالفترة التي تولاها العقيد محمد ثروت مديرًا لإدارة التربية العسكرية، مؤكدًا أنها شهدت عديدًا من الإنجازات ، بالإضافة الى انه ساهم بدور كبير في التنسيق والمشاركة في جميع الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأسهم بشكل كبير وفعال في مشاركات لطلاب وطالبات جامعة بنها في جميع المناسبات الوطنية مثل الاحتفال بيوم الشهيد، إضافة إلى المشاركة في الاحتفالات الوطنية ومنها ذكرى انتصارات أكتوبر، وعيد تحرير سيناء،بجانب ذلك ساهم فى مشاركة طلاب وطالبات جامعة بنها في الندوات التثقيفية التي عقدت برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقام مدير التربية العسكرية، بالتنسيق مع رعاية الشباب بالجامعة بتنظيم زيارات لطلاب وطالبات جامعة بنها للعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا زيارة قاعدة الإسكندرية البحرية، وزيارات عديدة للكلية الحربية، إضافة إلى المشاركة في الندوة التثقيفية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والتى نظمتها الجامعة.