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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

جريشة : هذا الثنائي الأنسب لقيادة لجنة الحكام الفترة المقبلة

بيريرا
بيريرا

قال جهاد جريشة الحكم الدولى السابق أن الثنائي ياسر عبد الرؤوف وسمير محمود عثمان الأنسب لقيادة لجنة الحكام الفترة المقبلة عقب الاستقرار على رحيل رئيس لجنة الحكام الحالى البرتغالى بيريرا بنهاية تعاقده.

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وتابع جهاد جريشة خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى المذاع على آون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا " إن إجتماع أمس من مسئولى الاتحاد المصرى لكرة القدم مع البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام محاولة لإنقاذ الموسم عقب الاخطاء الكارثية فى مباريات بطولة الدورى الممتاز ".

وواصل جهاد جريشة " تم الإستعانة بعزب حجاج وتعينه مدير عام للجنة الحكام وذلك للاستعداد للإنطلاق الموسم الجديد حيث يقوم حاليا بعمل تحضير وخريطة للموسم الجديد ".

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