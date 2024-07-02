بوجبا يرفض الاستسلام ويعلن التحدي بقوة

سبق وأقرت المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات في إيطاليا، إيقاف الفرنسي بول بوجبا عن لعب كرة القدم، لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات.

وشارك بوجبا مع نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراتين فقط منذ بداية الموسم الجاري 2023/2024 بسبب الإيقاف على خلفية تعاطية المنشطات، ولم يتمكن النجم الفرنسي من تسجيل أو صناعة أي أهداف خلالهما.

وكشف الفرنسي بول بوجبا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، موقفه من اعتزال كرة القدم، بشكل نهائي، بعد إيقافه عن اللعب بسبب أزمة المنشطات.

بوجبا يحسم موقفه من الاعتزال

وقال بوجبا، في تصريحات أبرزها الصحفي الموثوق فابريزو رومانو بشبكة سكاي سبورتس: “ما زلت لاعب كرة قدم. لا أنظر إلى تلك الأشياء التي تقول إنني سأعتزل، لقد انتهيت، أريد أن أقاتل من أجل مسيرتي.. أنا متفائل”.

وتابع بول بوجبا في حديثه: “لم أنته بعد، أتدرب بقوة! ما زلت لاعب كرة قدم بنسبة 100%، ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى الملعب”.