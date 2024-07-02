عرض إماراتي يقرب رضا سليم من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن وصول عرض للنادي الأهلي من نادي الشارقة الإماراتي لضم اللاعب المغربي رضا سليم.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العرض الإماراتي جاء بقيمة مليون يورو بخلاف بند نسبة إعادة بيع بقيمة 15 % .

واكمل شبانة بأن لجنة الكرة عرضت الأمر على كولر والذي رحب برحيل اللاعب في حال وصول عرض مرضي للنادي.

واتم شبانة بأن الأهلي طلب من نادي الشارقة رفع قيمة العرض ل٣ مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في الدوري المصري أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

ويخوض الأهلي مباراة الداخلية من أجل الفوز لمواصلة الركض نحو صدارة الدوري المصري التي ينفرد بها بيراميدز.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.