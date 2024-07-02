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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

أوباميانج يقترب من الشباب السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

يقترب النجم الجابوني  بيير إيميريك  أوباميانج لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي من الانتقالات إلى صفوف نادي الشباب السعودي.

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توصلت إدارة نادي الشباب إلى شبه اتفاق مع الجابوني إيميريك أوباميانج ويسعون لحسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما فضلت ضمه على حساب الإسباني ألفارو موراتا، لاعب أتلتيكو مدريد والبريطاني تشي آدامز، مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي بحسب ما نشرته جريدة “الرياضية” السعودية.

ويمتد عقد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مع مارسيليا الفرنسي، حتى يونيو من عام 2026.

تسعى إدارة نادي الشباب لحسم صفقة الجابوني إيميريك أوباميانج، بعد قرار البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الفريق، بالاستغناء عن خدمات السنغالي الحبيب ديالو سواء بإعارته أو بيعه هذا الصيف.

وانضم النجم الجابونى إلى مرسيليا الصيف الماضى لمدة 3 أعوام حتى 2026 فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع تشيلسى الإنجليزى وتمثيله عددًا من الأندية مثل برشلونة الإسبانى، محققًا معه لقب الليجا موسم 2023.

وكان نادي الشباب السعودي قد تعاقد مع الحبيب ديالو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد لمدة 3 سنوات ويحصل على 6 ملايين يورو سنويا بخلاف الحوافز المالية.

الجريدة الورقية