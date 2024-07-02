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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

جوليس كوندى مطلوب في نادي آرسنال

كوندي
كوندي

أبدى نادى برشلونة الإسبانى استعداده لبيع لاعبه الفرنسى جوليس كوندى مدافع البارسا، وسط اهتمام نادي إنجليزي بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

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كريم بنزيما يطالب إدارة الاتحاد بضم كوندي

يسعى نادي آرسنال إلى التعاقد مع جوليس كوندي من أجل تعزيز خط الدفاع لدى المدفعجية في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير الصحفية الإسبانية، أن نادي برشلونة سوف يستمع للعروض المقدمة من آرسنال لضم جوليس كوندي، حيث يعاني البارسا من أزمة مادية قد تجعله يوافق على العرض.

وواصلت التقارير أن مستقبل كوندي مرتبط بـ رونالد أراخو حال رحل اللاعب سيرفض برشلونة رحيل المدافع الفرنسي، وقد أبلغ النادي الكتالوني، آرسنال بذلك الأمر.

وتابعت، أن برشلونة أبلغ آرسنال أنه لن يفرط في كوندي بأقل من 60 مليون يورو على كل الأحوال، حيث يملك اللاعب الفرنسي عقدا مع البارسا يمتد حتى عام 2027، مع وجود بند بقيمة مليار يورو.

وكان كوندي أنتقل إلى صفوف نادي برشلونة قادما من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو مع وجود مكافآت تصل إلى 12.5 مليون وحوافز.

لعب كوندي مع برشلونة 88 مباراة في كافة المسابقات ، أحرز 3 أهداف وصنع 10 آخري، وحصد بطولتي الدوري والسوبر الإسباني.
 

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