رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد مناقشة مشاريع تخرج الطلاب

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مناقشة مشاريع التخرج لطلاب برامج تكنولوجيا الميكاترونكس ،الأوتوترونكس ،تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة ،مؤكدًا أهمية المشاريع فى دعم مشاكل الصناعة وخدمة المجتمع والمساهمة فى بناء الإقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات ،الدكتور أحمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وحضر فعاليات المناقشة عدد من رجال الصناعة والذين أبدوا إعجابهم بمشروعات الطلاب مؤكدين دعمهم الكامل لهم لتنفيذ مشروعاتهم التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

وتضمنت مشاريع التخرج لبرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس:مشروع تحويل السيارة التقليدية إلى سيارة كهربائية مزودة بالأنظمة الذكية ،ومشروع تحويل زيت الطعام المستعمل الى ديزل صناعى،ومشروع انتاج واستخدام الهيدروجين فى محرك بنزين ذو اسطوانة واحدة،ومشروع ممتص الصدمات.

بينما تضمنت مشاريع برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس :مشروع كرسى كهربائى ذكى لذوى الإعاقة الحركية، ومشروعى ماكينة حقن وتصنيع المواد البلاستيكية ،وذراع روبوت صناعى متعدد المهام، ومشروع ماكينة CNC ثلاثية المحاور،ومشروعى ماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد،وتصميم وتنفيذ روبوت خطى صناعى ،ومشروع تصميم وتنفيذ بوابة الكترونية للأفراد.

كما تناولت مشاريع تخرج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة:مشروعات برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة:مشروعى نظام تتبع شمسى للزهرة الذكية وتصميم وتطوير سكوتر كهربائى يعمل بالطاقة الشمسية ،ومشروع تصميم وتنفيذ مركز شمسى ذكى ذو القطع المكافئ،ومشروع النظام المتكامل للضخ بواسطة توربينات الرياح ،ومشروع تصميم وتنفيذ الة قطع حشائش تعمل بالطاقة الشمسية .

وتضمنت مشاريع تخرج برنامج تكنولوجيا المعلومات:مشروع مراقب ،ومشروع الخزنة الذكية والمترجم الحركى للغة الإشارة ،ومشروع الصوبة الذكية بتقنية انترنت الأشياء والتشغيل الآلى.

وأشاد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة على مشروعات تخرج الطلاب، مؤكدًا أنها أفكار مثمرة ونماذج متميزة تعكس قدرتهم على الإبتكار والإبداع والتميز، وأن هذه المشاريع تأتى تطبيقا لما تم دراسته خلال سنوات الدراسة،مشيرًا ان بعض هذه المشاريع يمكن أن تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم فى دخول الشباب إلى سوق العمل، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية.