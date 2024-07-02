سعر اليورو بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر اليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2024.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.97 للشراء

51.80 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.87 للشراء

51.68 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.87 للشراء

51.70 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.87 للشراء

51.68 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.88 للشراء

51.70 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.92 للشراء

51.69للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.89 للشراء

51.73 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.87 للشراء

51.70 للبيع

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.2 جنيه للشراء.

48.3 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.70 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.88 جنيه للشراء.

61.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.84 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.51 جنيه للشراء.

157.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.1 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

2.23 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.

13.24 جنيه للبيع.

صعد الدولار، الثلاثاء، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وذلك بعد تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479 بالمئة، حيث أرجع المحللون التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي.

ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن ارتفاع طفيف مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وسجلت العملة الأوروبية 1.0735 دولار.

وهبط الين الياباني إلى 161.72 مقابل الدولار أمس الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 38 عاما، مواصلا تراجعه المدفوع بشكل أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وجرى تداول الين عند 161.55 مقابل الدولار في آسيا اليوم الثلاثاء.