رئيس الوزراء يعلن عن استثمار جديد في الساحل الشمالي تحت مسمى SouthMed

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مشروعًا جديدا بالساحل الشمالي SouthMed، مؤكدًا أن هذا المشروع ينتج عنه توفير فرص عمل، وأنه بعد عمل المشروعات التي تقوم بها الدولة سيكون هناك مشروعات مباشرة وبطريقة غير مباشرة.

وشدد “مدبولي” على أن مصر قادرة على جذب عدد كبير من السياحة خلال الفترة المقبلة، وأنه خلال تنفيذ المشروعات سيكون هناك عدد هائل من الفنادق وتصل عدد الغرف لـ 2000 غرفة، وسينتج عن ذلك زيادة في عدد السياح.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه سيكون هناك ملايين من السياح بمصر، لافتًا إلى أن الدولة تسعى لأن تكون منطقة الساحل الشمالي مقصدا لجذب الاستثمارات.