وقف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري

بشرى سارة للمواطنين

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن وزارة الكهرباء ستقوم بوقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري بسبب وصول شحنات الغاز المستوردة من الخارج .

واكد حمزة أن هناك تنسيق مستمر بين وزارتى الكهرباء والبترول لايجاد حل لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء التى تشهدها البلاد بسبب نقص الوقود.

واكد حمزة أن مصر لديها شبكات للكهرباء علي اعلي مستوى كما أن وزارة الكهرباء جاهزة للتعامل مع اى اعطال خلال الفترة المقبلة.مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاعات الكهرباء المختلفة، وناشد المواطنين بالتكاتف معا لتخطى الأزمة الحالية.

واضاف بدأت محطة الطاقة الشمسية كوم امبو -اسوان بقدرة 200ميجاوات عملية التشغيل التجاري وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية وعلي رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركه الطاقة النظيفة الي 42%.

واضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن وزارة الكهرباء قامت بإسناد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم امبو بمحافظة أسوان بنظام ال BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع و التى تقدر التكلفة الاستثمارية حوالي 168 مليون دولار. حيث قامت الشركة ACWA POWER بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية (برئاسة كل من البنك الاوروبي للتنمية والاعمار EBRD والبنك الافريقي للتنمية AfdB ) ، ومشاركة كلا من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، البنك العربي "أبيكورب" وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر مايعادل حوالى 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى شهريا .



واضاف أنه تم بدء العمل بالموقع في تاريخ 11 ابريل 2023 مما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلى بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء مما اسهم في الاسرع لإنجاز أعمال بالمحطة .

واكد حمزة أن المحطة تحتوى على 387,465 من الالوائح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الاوجه بالاضافة الي 952 عاكس كهربى على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني اكسيد الكربون سنوياً.

واكد حمزة أنه تم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتى غرب سلوا و محطة محولات بنبان 1.