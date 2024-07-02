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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

امتحان اللغة الأجنبية الأولى يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية بالمنيا

طلاب ثانوية المنيا
طلاب ثانوية المنيا

عبر غالبية طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي بمحافظة المنيا، بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024 ، موضحين أن أسئلة الامتحانات ، جاءت سهلة ومباشرة ، وفي مستوى الطالب فوق المتوسط .

ورسم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى البهجة،  على وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنيا، وذلك رابع أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، وأكد الطلاب منير زكري ، وسهير خالد ، وإيمان عبد الرشيد ، طلاب بمدرسة الثانوية بنين بمطاي ، سهولة أسئلة الامتحان الاختبار من متعدد والمقالي سواءً أسئلة القواعد أو المصطلحات ، عدا جزء الترجمة ، الذي تضمن بعد الصعوبة ، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وتباينت أراء الطلاب ما بين التأكيد على سهولة امتحان  اللغة الإنجليزية ، بينما يري البعض الآخر أن الإمتحان كان ليس مباشرا ، ويحتاج إلى تركيز كبير قبل الإجابة ، وتضمن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأول ويشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت ، و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية.

ووفقًا لجدول الإمتحانات ، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، يوم السبت المقبل 6 يوليو ، بأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة ، وعلم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية .

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة ، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لشعبة علمى رياضة ، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

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