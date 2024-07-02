امتحان اللغة الأجنبية الأولى يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية بالمنيا

عبر غالبية طلاب الشعبتين الأدبي والعلمي بمحافظة المنيا، بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2024 ، موضحين أن أسئلة الامتحانات ، جاءت سهلة ومباشرة ، وفي مستوى الطالب فوق المتوسط .

ورسم امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى البهجة، على وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنيا، وذلك رابع أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع، وأكد الطلاب منير زكري ، وسهير خالد ، وإيمان عبد الرشيد ، طلاب بمدرسة الثانوية بنين بمطاي ، سهولة أسئلة الامتحان الاختبار من متعدد والمقالي سواءً أسئلة القواعد أو المصطلحات ، عدا جزء الترجمة ، الذي تضمن بعد الصعوبة ، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وتباينت أراء الطلاب ما بين التأكيد على سهولة امتحان اللغة الإنجليزية ، بينما يري البعض الآخر أن الإمتحان كان ليس مباشرا ، ويحتاج إلى تركيز كبير قبل الإجابة ، وتضمن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأول ويشمل "الإنجليزية والفرنسية والألمانية"، 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد يتم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت ، و3 أسئلة مقالية يتم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية.

ووفقًا لجدول الإمتحانات ، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية، بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، يوم السبت المقبل 6 يوليو ، بأداء امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة ، وعلم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية .

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة ، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والإستاتيكا لشعبة علمى رياضة ، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.