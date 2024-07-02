سيف الجزيري يواصل الغياب عن الزمالك أمام فاركو

يواصل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الغياب عن صفوف نادي الزمالك في مباراته المقبلة أمام فاركو المقررة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب برج العرب الإسكندرية مباراة الزمالك وفاركو في السابعة مساء الأربعاء في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف سيف الجزيري..

بدأ التونسي سيف الدين الجزيري لاعب فريق الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في ظل إصابته بمزق في العضلة الخلفية وسيواصل اللاعب الغياب عن الفريق في لقاء فاركو المقبل، ويخضع الجزيري للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق إليوم ببرج العرب استعداداً لمواجهة فاركو في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول الدوري المصري برصيد 37 نقطة فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة

وخاض الزمالك 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23.

وفاز الزمالك في آخر مبارياته على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.