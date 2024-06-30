الأهلي يعلن رحيل موديست رسمياً عن الفريق ويوجه له الشكر

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

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وجه الأهلي الشكر إلى أنتوني موديست، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

وأكد على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات. وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق.

وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.