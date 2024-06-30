الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الأهلي يعلن رحيل موديست رسمياً عن الفريق ويوجه له الشكر

أنتوني موديست
أنتوني موديست

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. 

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يرفض استمرار موديست.. وكولر يتمسك به

وجه الأهلي الشكر إلى أنتوني موديست، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

 وأكد على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات. وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق.

 وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.

مواد متعلقة

الإيرانيون‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬‮«١»‬

السيسي: “أنا بعمل اللي محدش يفكر فيه”

خطيب الجامع الأزهر: مواسم العبادة تتيح للمسلم فرصة للتأمل ومحاسبة النفس

أمين الفتوى: من يترك سيارته دون صيانة آثم شرعًا (فيديو)

الرواية‭ ‬الصهيونية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النقض‭ ‬والتفكيك‭ ‬‮«‬2‭/‬‮٢»‬

شيخ الأزهر: جيش الاحتلال يواجه بأسلحة الدمار الشامل شعبًا أعزل

إمام عاشور: انتقالي للنادي الأهلي أجمل حاجة حصلتي في حياتي

تعرف على طلب كلوب من جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد
الجريدة الورقية