الانجليزى أصلح ما أفسدته الفيزياء.. فرحة عارمة بين طلاب البحيرة

وسط حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الثانوية بالبحيرة، أصلح إمتحان مادة الانجليزى ما أفسده إمتحان مادة الفيزياء حيث عمت الفرحة الطلاب واولياء فور إنتهاء الامتحان والتى إنطلقت اليوم.

وأكد أحد المعلمين، أن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة لعام ٢٠٢٤. امتحان مباشر و سهل جدا (يمسح دموع الفيزياء) به نقطتان للتفكير النقدى و عن طريق استبعاد الإجابات المتشابهة ستصبح سهل حلهما. جيث جاءت اسئلة الكلمات و القواعد و لا أروع.وشبه سؤال القصة بتحفة التحف. والترجمة تحتاج فقط لحاسة البصر كى تستبعد الإجابات الغير منطقية.و القطع طويلة شوية ولكنها ف المتناول للطالب الذي لديه حصيلة كلمات، و سؤال المهارات شيك.

وقال المعلمين، الامتحان حلو وأغلبه بسيط ومتوسط.. وكان قد قام طلاب الشعبة العامة والبالغ عددهم 37236 طالب وطالبة بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الاولى لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 9.00 وحتى 12.00ص. والتى عاشها أولياء الامور خارج اللجان في ترقب وتوتر الى جاءت الاخبار بسهولة الامتحان رغم أنباء عن تسريب الامتحان الذى فشلت الوزارة في السيطرة عليه

وخلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بالمديرية والمرتبطة على مدار الساعة مع الغرفة الرئيسية بالوزارة، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على انتظام فتح اللجان منذ صباح اليوم في الثامنة والربع صباحاً، وانتظام دخول الطلاب وبدء الامتحانات في يومها الرابع دون أي مشاكل أو شكاوى حيث وصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والاجابة في مواعيدها المقررة، كما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى وبدأت الامتحانات في حالة من الهدوء.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والالتزام بما يلي:

والتحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.

وتوافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

و السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه بعدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

والتشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

و التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

و التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ومراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وفى حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسؤولية الملاحظ ورئيس اللجنة.

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