سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 156.5 جنيه للشراء و 157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

156.5 جنيه للشراء

157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

156.6 جنيها للشراء

157.6 للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

151.8 جنيه للشراء.

157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.02 جنيه للشراء.

157.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.07 جنيه للشراء

157.6 جنيه للبيع

الريال السعودى فى البنوك

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12,85 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.85 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.85 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.85 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.79 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.54 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.79 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.77 جنيه للشراء.

12.86 جنيه للبيع.

صعد الدولار، الثلاثاء، مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وذلك بعد تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479 بالمئة، حيث أرجع المحللون التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي.

ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن ارتفاع طفيف مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وسجلت العملة الأوروبية 1.0735 دولار. وهبط الين الياباني إلى 161.72 مقابل الدولار أمس الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 38 عاما، مواصلا تراجعه المدفوع بشكل أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وجرى تداول الين عند 161.55 مقابل الدولار في آسيا اليوم الثلاثاء.