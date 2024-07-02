الأمين العام لمجلس الداخلية العرب يفتتح غدا المؤتمر العربي لمسئولي الأمن السياحي

يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، غدًا الأربعاء، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي.

يشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: تجارب الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي، الاستراتيجية العربية النموذجية المطورة في مجال الأمن السياحي وإجراءات السلامة العامة لحماية المجموعات السياحية من الكوارث الطبيعية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

سول تستأنف تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج للمرة الأولى منذ 6 سنوات

استأنفت كوريا الجنوبية اليوم/ الثلاثاء/ تدريبات بالذخيرة الحية في نطاقات المدفعية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج للمرة الأولى منذ 6 سنوات، بعد تعليق اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين التي قيدت مثل هذه التدريبات.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن "التدريبات، التي شملت مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طرازي K9 وK105A1، أجريت في نطاقات الخطوط الأمامية في اقليمي غيونغغي وغانغوون".

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر تقريبًا من تعليق كوريا الجنوبية بالكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 في 4 يونيو الماضي في أعقاب حملات بالونات القمامة التي قامت بها كوريا الشمالية ومحاولات تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بالقرب من الجزر الحدودية.

وفي الأسبوع الماضي، استأنفت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية مناورة واسعة النطاق بالذخيرة الحية، شملت مدافع هاوتزر من طراز K9 وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز تشونمو، للمرة الأولى منذ 7 سنوات على جزر قريبة من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين الخاضعة لحراسة مشددة.

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التقدم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت السرايا في بيان لها أن القصف أدى إلى إصابة العديد من الجنود وإلحاق أضرار بالآليات العسكرية التابعة للعدو. وأكدت أنها ستواصل تصديها للقوات الإسرائيلية وستستمر في توجيه ضربات مؤلمة رداً على العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل اشتباكات متواصلة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فيما تتصاعد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.