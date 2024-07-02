انطلاق مشروع اكتشاف الأبطال بمركز شباب مدينة دارالسلام

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة مشروع اكتشاف الأبطال بملاعب مركز شباب مدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وبالتعاون مع مؤسسة ماونتن فيو للتنمية والذي يتم تنفيذه بقرى "حياة كريمة" للفئة المستهدفة من سن 10 إلى 18 سنة بالإشتراك مع الإدارة التعليمية بمركز ومدينة دار السلام .

جرت فعاليات المشروع تحت إشراف الدكتور يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وذلك لتنفيذ الأنشطة والمبادرات الفاعلة والتي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان المصري بالتوازي مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة مصر 2030 .

وقامت مؤسسة ماونتن فيو للتنمية بإطلاق مشروع "اكتشاف الأبطال 2024" وتنمية مهارات ومواهب أبنائنا الطلاب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لاكتشاف المتميزين منهم في مجالات "الرياضة ـ والعلوم والتكنولوجيا ـ والفنون" للاعتماد عليهم في المنافسات الدولية وتمثيل مصر في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وفي سياق آخر نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ندوة توعوية وتعريفية عن القياده التطوعية الرقمية لمراكز شباب ( مدينه سوهاج - الري - المحامدة القبلية ) بادارة الشباب والرياضة بمركز سوهاج ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزيه لتنمية الشباب) لدعم اندية التطوع بمحافظة سوهاج .

حاضر بالندوة التوعوية الدكتور محمد السيد اسماعيل بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج حيث تناول التعريف بالقيادة التطوعية والفرق بينها وبين القيادة التطوعية الرقمية على مواقع السوشيال ميديا التي تلاقي تفاعلا كبيرا من معظم الشباب.

وأضاف دكتور كلية التربية الرياضية خلال الندوة أن القيادة التطوعية الرقمية هى نهج القيادة التطوعية الرقمية الذي يرتكز على توظيف التكنولوجيا والبيانات الرقمية فى إدارة المؤسسات بدون مقابل.

كما تناول المحاضر خلال الندوة الهدف العام للتدريب وهو تطوير مهارات القيادة الرقمية والتكيف مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أداء اعلى فى بيئة العمل فالقيادة التطوعية الرقمية تعني شارك وانتج وتوضح انماط واشكال القادة الرقميين وهى المنتج والمستثمر والموصل والمستكشف .



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الوزير طارق الفقي محافظ الإقليم وبريادة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وتنفيذ سحر عزوز منسقة أندية التطوع بالمديرية.