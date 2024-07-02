نجم إسبانيا السابق: مباراة ألمانيا بوابة العبور لتحقيق لقب اليورو

تحدث ماركوس سيينا بطل امم اوروبا 2008 مع منتخب اسبانيا واسطورة فريق فياريال السابق عن فرص منتخب بلاده في تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

قال ماركوس سيينا: مباراتا فرنسا مع بلجيكا والبرتغال مع سلوفينيا كانت مباراتين ممتعتين للغاية ، مواجهة فرنسا مع بلجيكا كانت بين منتخبين كبيرين والبرتغال مرت بصعوبة أمام سلوفينيا.

وتابع: خروج منتخب ايطاليا امام سويسرا في ثمن النهائي كان مفاجأة لانه كان مرشحا للمنافسة على اللقب لكن منتخب سويسرا استحق التأهل لربع نهائي اليورو واستحق الفوز على إيطاليا بجدارة .

وأضاف: منتخب اسبانيا هي الاكثر ترشيحا للفوز بلقب كأس امم اوروبا بعد الاداء المميز الذي قدمه بالفوز على جورجيا برباعية وهو فريق يقدم مستوى رائع في البطولة.

وأشار: لكن مواجهة إسبانيا أمام المانيا في دور الثمانية ستكون صعبة للغاية والفائز منهما سيكون الاقرب لحصد اللقب.

وأكمل: منتخب اسبانيا يقدم اداء مميز تحت قيادة دي لافوينتي بفضل المزج بين عناصر الخبرة والشباب وبكل هذه المقومات المنتخب الاسباني مرشح للفوز بلقب اليورو بفضل هويته واسلوب لعبه الذي يفرضه خلال المباريات واتمنى ان نقدم مستوى قوى امام ألمانيا والعبور لنصف نهائي كأس الامم الاوروبية.

واشار إلى أن هناك تشابه كبير بين جيلي الذي توج بلقب يورو ٢٠٠٨ تحت قيادة لويس أراجونيس والجيل الحالي لمنتخب اسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي بالاعتماد على "التيكي تاكا " ، جيلنا كان يمتلك دافيد فيا وفيرناندو توريس والجيل الحالي يمتلك ويليامز و يامين لامال ، لكن الجيل الحالي يلعب بطريقة حديثة اكثر .