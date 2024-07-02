تعاون بين الشبكة العربية للابداع والابتكار ومجموعة طلال أبوغزاله العالمية

وقعت الشبكة العربية للابداع والابتكار اتفاقية تعاون تاريخية مع مجموعة طلال أبوغزاله العالمية ستدفع إلى الأمام مسيرة دعم وتشجيع الابتكار والإبداع في جميع أنحاء العالم العربي.

وقع الاتفاقية الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، الرئيس الأعلى للشبكة ومؤسس ورئيس مجموعة أبوغزاله العالمية الدكتور طلال أبوغزاله.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز عملية الابتكار من خلال دعم المبدعين عبر مبادرات مختلفة، والحفاظ على الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات بشكل مستمر في مجالات متعددة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، وستتعاون المنظمتان أيضًا في إصدار الشهادات للمتدربين، مما يضمن التطوير الشامل للمهارات والمعرفة.

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي أهمية التعاون في دعم وتبني المبدعين في الوطن العربي، وذلك باعتباره السبيل لتقدّم الدول العربية، معبّرا عن تطلعه لأن يشكّل هذا التعاون اضافة نوعية في دعم الابتكار والإبداع العربي.

أكد الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس مجلس أمناء الشبكة، الأهمية الحاسمة للابتكار في عالم اليوم، مسلطا الضوء على مهمة الشبكة المتمثلة في تحويل الابتكار إلى اختراعات ملموسة وتعزيز الابتكارات المتعلقة بالصناعة من خلال العمل مباشرة مع الشركاء الصناعيين، تهدف الشبكة إلى معالجة التحديات التي يواجهها الشباب، وتزويدهم بفرص فريدة للنمو والتنمية.

وشدد أبوغزاله على الدور الحيوي للشبكة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى اختراعات، وتشجيع الشباب على الانتقال من البيئات الأكاديمية إلى البيئات المهنية من خلال التدريب الموجه وفرص التواصل.

وتضمّ الشبكة العربية للابداع والابتكار، خمسين شخصية اعتبارية من (18) دولة عربية، وهي جهة غير حكومية وغير ربحية، أُسست بهدف الارتقاء والنهوض بالواقع الإبداعي العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تعصف بالأمة العربية وتستهدف أمنها واستقرارها.

دعا الدكتور محمود فراج رئيس مجلس إدارة الشبكة إلى إنشاء صندوق أو منصة تمويل مخصصة للمشروعات الإبداعية المنتسبة للشبكة، متوقعا أن تؤدي هذه المبادرة إلى تعزيز الدعم المقدم للمبتكرين والمشاريع الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة.

وتهدف الشبكة إلى أن تكون الحاضنة الأساسية لكل مبدع ومبتكر عربي، وأن تلعب دورًا محوريًا في بناء مستقبل مزدهر للمنطقة.