الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2024، مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولار للأونصة. ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 978.80 دولار للأوقية.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء:

عيار 24 يسجل 3610 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2710 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

أوقية الذهب

وأكدت عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس أنها ليست مستعدة بعد لدعم خفض سعر الفائدة مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم.

وارتفع الذهب خلال الربع الثاني من هذا العام ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تزايد التوقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى هذا فقد اشترت الصين أيضًا كميات كبيرة من الذهب لزيادة احتياطاتها، مما ساعد على تقديم الدعم في الربع الثاني للذهب.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من المشتريات استمرت لمدة 18 شهرًا متتاليًا. ومع ذلك فقد وجدت دراسة أجراها مجلس الذهب العالمي أن المزيد من البنوك المركزية قد تزيد احتياطاتها من الذهب في غضون 12 شهرا.

بالرغم من التهديد الذي يواجه الذهب بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، إلا أنه استطاع خلال شهر يونيو البقاء معتدل في تداولاته ولم يستسلم إلى انهيار السعر ليبقى حتى الآن متماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة.