أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 3617 جنيهًا

تواصل أسعار الذهب في الصعود بشكل ملحوظ حيث سجل اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، ارتفاعًا جديدًا بجميع الأعيرة، ليصعد سعر الجنيه الذهب بما يقرب من 80 جنيهًا.

وارتفع أيضًا سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

3617 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

3175 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

2713 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

25120 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2329 دولارًا.

جدير بالذكر أن مصنعية الذهب تختلف من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.