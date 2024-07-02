طريقة التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، عقب إعلان قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة التفاصيل الكاملة عن التقديم.

وفي السياق يجب أن يكون سن الطالب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، لا يقل سن المتقدم عن 6 سنوات، وألا يزيد سن المتقدم عن 9 سنوات، كما يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول في حالة وجود أماكن شاغرة.

ويستمر التقديم لـ الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024، وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية، خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي، من خلال الدخول على رابط التقديم في الصف الأول الإبتدائي.

طريقة التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

في البداية الدخول على بوابة الأزهر الشريف

يجب اختيار خدمات الأزهر الشريف

اختيار التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري

يجب تسجيل الدخول.

إدخال بيانات الطالب المطلوبة.

يجب ملء طلب التقديم.

أخيرًا طباعة طلب التقديم.