الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

موعد مباراة فرنسا والبرتغالي في ربع نهائي يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت مواجهات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" عن مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فرنسا والبرتغال.

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الليلة.. طموح رومانيا يصطدم بالطواحين الهولندية في يورو 2024

وكان منتخب البرتغال قد تخطى دور المجموعات متصدرا برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا وخسارة أمام جورجيا، قبل أن يطيح بمنتخب سلوفينيا في دور الـ16 بشق الأنفس، مساء يوم الإثنين بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا كوصيف مجموعته برصيد 5 نقاط خلف النمسا من انتصار وحيد على النمسا والتعادل مع هولندا وبولندا ثم أطاح بمنتخب بلجيكا من دور ال16 في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدف عكسي سجله المدافع يان فيرتونخن في مرماه.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال..

تنطلق مباراة فرنسا والبرتغال يوم الجمعة المقبل، 5 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

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