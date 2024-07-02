موعد مباراة فرنسا والبرتغالي في ربع نهائي يورو 2024

أسفرت مواجهات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024" عن مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فرنسا والبرتغال.

وكان منتخب البرتغال قد تخطى دور المجموعات متصدرا برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا وخسارة أمام جورجيا، قبل أن يطيح بمنتخب سلوفينيا في دور الـ16 بشق الأنفس، مساء يوم الإثنين بركلات الترجيح.

وعلى الجانب الآخر صعد منتخب فرنسا كوصيف مجموعته برصيد 5 نقاط خلف النمسا من انتصار وحيد على النمسا والتعادل مع هولندا وبولندا ثم أطاح بمنتخب بلجيكا من دور ال16 في اللحظات الأخيرة من المباراة بهدف عكسي سجله المدافع يان فيرتونخن في مرماه.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال..

تنطلق مباراة فرنسا والبرتغال يوم الجمعة المقبل، 5 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.