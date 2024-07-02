الليلة.. طموح رومانيا يصطدم بالطواحين الهولندية في يورو 2024

ينتظر عشاق ومحبي الكرة الأوروبية مواجهة نارية ستجمع بين منتخبي هولندا ورومانيا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ويدخل المنتخب الروماني مباراة الليلة محملا بطموحات كبيرة بعد التأهل كمتصدر مجموعته على حساب بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا، حيث ارتفعت طموحات المنتخب الروماني بالرغبة في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في يورو 2024.

في المقابل يبحث منتخب هولندا عن مصالحة الجماهير بعد الأداء المخيب في دور المجموعات، واحتلاله المركز الثالث فى المجموعة الرابعة، لتواصل الطواحين الهولندية مشوارها في البطولة بعد التأهل ضمن أفضل ثوالث.

وتعود آخر مواجهة بين هولندا ورومانيا بشكل رسمي إلى العام 2013 في تصفيات كأس العالم حيث فاز الطواحين ذهابا وإيابا بنتيجة 8/1.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفائز من المباراة الأخرى التي تقام فى العاشرة مساء والتى تجمع منتخب النمسا ضد تركيا.