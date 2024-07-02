إصابة 3 أشخاص في حريق التهم محتويات منزل بطهطا

شهد قسم طهطا شمال محافظة سوھاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين بسبب امتداد النيران من فرن بالمطبخ أثناء تجهيز الطعام نتج عنه إصابة مالك المنزل منجد في منتصف العقد السادس من العمر بحروق بالبطن والصدر والذراعين وزوجته بحروق بالذراعين ونجلهما طفل في الثالثة عشرة من عمره بحروق بالصدر والذراعين أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغا بنشوب حريق في منزل بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ملك "زكريا . ع . ا" 55 سنة منجد ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن ذلك إصابة كل من :- مالك المنزل بحروق بالصدر والبطن والذراعين وزوجته "بخيتة . م . ع" 50 سنة ربة منزل بحروق بالذراعين ونجلهما الطفل "يوسف . ز . ع" 13 سنة طالب بحروق بالذراعين والصدر أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي .

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق امتداد النيران من فرن بمطبخ المنزل أثناء إعداد الطعام ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق بعض المنقولات المنزلية، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طما المركزي مزارع في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله سم فئران حال تواجده بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول "عبد الله . ص . س . م" 55 سنة مزارع – الى مستشفي طما المركزي مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول سم فئران وتوفـي أثناء تقديم الإسعافات اللازمه ومقيم بمركز طما.

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال نجلته "صابرين . ع . ص . س" 24 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد والدها المذكور بالمنزل تناول "سم فئران" مما نتج عنه إصابته ووفاته لمروره بحاله نفسيه سيئة ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .