حملات تفتيشية على المخابز السياحية والبلدية بالقليوبية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بشن عدة حملات تفتيشية على المخابز السياحية والبلدية والسوبر ماركت لمتابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على توافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، تأتي الحملات تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات المهندس حلمى الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية والمهندسة منال إحسان وكيل المديرية .

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بادارة قليوب - تحرير 27 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات وعدم وجود ميزان حساس وغلق بدون اذن اثناء ساعات العمل الرسمية وتصرف فى دقيق البلدى المدعم.

حملة ادارة تموين شبين القناطر تم المرور على الانشطة التجارية وتحرير 7 محاضر جنح لتجار تموينين وذلك احيازة سلع بدون فواتير و غلق بدون اذن اثناء ساعات العمل الرسمية.

الاحراز :-

10 شيكاره اعلاف - 20 شيكاره مكرونة - 3 جركن سولار 60 لتر - 400 لتر صابون - 200 شيكارة دقيق 72% فاخر زنه 50 كجم للشيكارة.

حملة ادارة تموين كفر شكر - تحرير 17 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

حملة ادارة تموين قها - تحرير 10 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

حملة ادارة تموين شرق شبرا الخيمة - تحرير 8 مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل ومراجعة رصيد مخبز.

حملة ادارة تموين مركز وبندر بنها تم المرورعلى مخبز سياحي للمخبوزات السورية وتبين انه مغلق ولا يفتح الا في المساء.

كما تم المرور علي الانشطة التجارية وبقاليين التموين وتحرير عدد 8 محاضر جنح وذلك:

- للغلق اثناء مواعيد العمل الرسمية.

- عدم وجود شهادة صحية.

- عدم اعلان عن الاسعار.