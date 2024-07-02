الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة واندلاع اشتباكات

اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس عبر حاجز بيت فوريك، وتوجهت صوب مخيم بلاطة، بغطاء من الطيران المسيّر في أجواء المنطقة.

وأضاف أن مقاومين تصدوا لقوات الاحتلال بوابل من الرصاص العبوات الناسفة محلية الصنع.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله الصالحي بعد مداهمة منزله بالقرب من دوار الاتصالات في محيط مخيم بلاطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال إسكان الأطباء شرقي نابلس، وداهمت أحد المنازل.