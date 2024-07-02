الثلاثاء 02 يوليو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الاحتلال يخلي المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس.. صور

إخلاء المرضى من مستشفى
إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس

أفادت مصادر فلسطينية، بأنه تم إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس، لوقوعه ضمن المناطق المطلوب إخلائها قسراً من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي .

 

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وفي وقت سابق، تحدثت مواقع المقاومة حول، بطولة جديدة سجلها اليوم رجالها في قطاع غزة، بعد الغارة الضارية علي محـور نتساريم من شمالِـه وجنـوبه تحـت غطاء نارِي مكثـف مِـن قذائف الهاون، وتوقعات بظهور الملثم "ابو عبيدة " للكشف عن تفاصيل العملية، ووصف الإعلام العبري، الحدث بـ الأسواء في غزة

وقالت المقاومة العراقية، إن العملية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية قبل قليل في غزة اثبت من جديد للعالم أن المقاومة بخير وهم من يتحكمون على عجلة الحرب.


 

إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس
إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس
إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس
إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس
إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس
إخلاء المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس

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