روسيا تدعم بعض سفنها الحربية بصواريخ "زيركون"

ذكر مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أدخلت تعديلات على بعض سفنها الحربية، وزودتها بمنصات لإطلاق صواريخ "زيركون" الفرط صوتية.

وأشار المصدر إلى أن الخبراء الروس قاموا بتحديث سفينتين حربيتين من السفن التي تم تطويرها في إطار المشروع 20385، بهدف تجهيزهما بمنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة والصواريخ الفرط صوتية.

وتبعا للمصدر فإن سفينتي "غريمياشي" و"بروفورني" الحربيتين حصلتا على منصات لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ، منها صواريخ "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "أونيكس"، وصواريخ "زيركون" الفرط صوتية.

وتصل سرعة صاروخ "زيركون" الروسي إلى 9 ماخ (نحو 11025 كم/سا)، ويمكنه ضرب أهداف متنوعة على مسافات تصل إلى 1000 كم.

أما السفن الحربية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20385 فيبلغ طول كل سفينة منها نحو 104 أمتار، وعرضها 13 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدة بحرية وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بالصواريخ المضادة للأهداف الجوية، والصواريخ المضادة للسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة الروسية، إضافة إلى منظومتي АК-630М رشاشتين من عيار 30 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

هيئة البث الإسرائيلية .. الشرطة والجيش أحبطت محاولة لتهريب شحنة أسلحة خفيفة من الأردن إلى إسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين إن قوة من الشرطة والجيش أحبطت محاولة لتهريب 75 مسدسا وقطعة سلاح من الأردن إلى إسرائيل.

وفي التفاصيل، ذكرت الهيئة أن وحدة الرصد لاحظت 3 مشبوهين يجتازون السياج الأمني في منطقة الأغوار وعثر بحوزتهم على وسائل قتالية.

وأفادت بأنه تم استدعاء قوات الأمن التي عثرت على الوسائل القتالية داخل ثلاث حقائب دون إلقاء القبض على المشتبه فيهم.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: "رصدت المراقبات من وحدة 636 الليلة الماضية (فجر الاثنين) ثلاثة مشتبه بهم عبروا السياج في منطقة لواء الأغوار والوديان وبعد عمليات تفتيش في المنطقة، عثر مقاتلو وحدة "متيلان" من حرس الحدود وقوات الجيش من "الكتيبة 47" على ثلاث حقائب تحتوي على أكثر من 75 مسدسا وعشرات قطع الأسلحة".

وأضاف البيان: "تواصل قوات الأمن عمليات التفتيش الواسعة للبحث عن المشتبه بهم".

وأشارت "الشرطة إلى أنه تم نقل الأسلحة لمواصلة التحقيق في وحدة مكافحة الجريمة (يلاپ) يهودا في منطقة شاي".

سرايا القدس: قصفنا بالصواريخ مقراً لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "أميتاي" العسكرية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت مقراً لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة "أميتاي" العسكرية بصواريخ من طراز (107).

وفي بيان رسمي، قالت سرايا القدس: "في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، تمكنت وحداتنا الصاروخية من استهداف مقر قيادة جيش الاحتلال في قاعدة 'أميتاي' العسكرية بصواريخ (107)."

وأكد البيان أن العملية جاءت كرد فعل مباشر على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في قطاع غزة، مشدداً على أن سرايا القدس ستواصل عملياتها ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية حتى يتم وقف العدوان.

وأفادت سرايا القدس بأن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في القاعدة، فيما لم ترد تقارير فورية عن حجم الخسائر البشرية في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات والاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي، حيث يشهد قطاع غزة تصعيداً عسكرياً مستمراً. ودعت سرايا القدس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحادثة.