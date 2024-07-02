الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول

بوابة الوفد الإلكترونية

ترددت أنباء صحفية بشأن حسم المصري محمد صلاح مستقبله مع ليفربول، بعد أن ارتبط اسم الفرعون بمغادرة أنفيلد هذا الصيف إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

 

وأكدت صحيفة "ذا أتلتيك"، في تقرير لها على أن صلاح لا يفكر في الرحيل عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الحالية على أقل تقدير.

 

أوضحت الصحيفة أن النادي الأحمر لديه 4 لاعبين يعتبرهم أعمدة الفريق، هم: صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر، وهو الرباعي الذي لا يفكر النادي على الإطلاق في الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية.

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