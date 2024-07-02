إبراهيم نورالدين يكشف مفاجأة عن تقنية الفار في مصر (فيديو)

أكد الحكم الدولي إبراهيم نورالدين، أنه لا بد من ادخال تحديثات تقنية الفار الجديدة، لافتا إلى أنه ممنوع استخدام الهاتف المحمول داخل غرفه الفار في مصر.

الحكام في مصر لا يتم تدريبهم على تقنية الفار

وأضاف إبراهيم نورالدين، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، الحكام في مصر لا يتم تدريبهم على تقنية الفار بسبب ضغط المباريات، لافتا إلى أن الحكام المصريين لا يتلقون تدريبات في الخارج ويؤدون عملهم لأنه واجب وطني.

وأشار الحكم الدولي إبراهيم نورالدين، إلى أن الكابتن عصام عبد الفتاح مكتشف غالبية الحكام، ولا يقصد أي تجاوز في تصريحاته الأخيرة.

تحدث أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بعد ساعات من قرار رحيله عن لجنة الحكام.

وقال خلال تصريحاته لم أبلغ برحيلي عن لجنة الحكام بشكل رسمي حتى الآن

فيتور بيريرا مظلوم ومن ينتقده لا يرى العمل الذي يقوم به داخل لجنة الحكام

أديت مهمتي كمسؤول عن تعيين الحكام في دوري القسم الثالث وقدمنا اقتراحات خاصة بالدوري الممتاز، ولكن إذا كان مجلس إدارة اتحاد الكرة يرى أمرا أخر فلنرحل.



الكراسي لا تدوم وكل بداية لها نهاية والأشخاص غير مهمة، فالأهم تطبيق أفكار التطوير

لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا نجحت بشكل كامل في إدارة دوري القسم الثاني والثالث ومجلس اتحاد الكرة يعلم ذلك جيدا.