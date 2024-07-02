عضو لجنة الحكام بعد رحيله : من ينتقدنا لا يعلم ما نقوم به من جهد

تحدث أحمد الجارحي عضو لجنة الحكام لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بعد ساعات من قرار رحيله عن لجنة الحكام.

وقال خلال تصريحاته لم أبلغ برحيلي عن لجنة الحكام بشكل رسمي حتى الآن

فيتور بيريرا مظلوم ومن ينتقده لا يرى العمل الذي يقوم به داخل لجنة الحكام

أديت مهمتي كمسؤول عن تعيين الحكام في دوري القسم الثالث وقدمنا اقتراحات خاصة بالدوري الممتاز، ولكن إذا كان مجلس إدارة اتحاد الكرة يرى أمرا أخر فلنرحل.

الكراسي لا تدوم وكل بداية لها نهاية والأشخاص غير مهمة، فالأهم تطبيق أفكار التطوير

لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا نجحت بشكل كامل في إدارة دوري القسم الثاني والثالث ومجلس اتحاد الكرة يعلم ذلك جيدا.