نجم إسبانيا السابق : منتخب بلادي الأوفر حظًا في التتويج باليورو

تحدث ماركوس سينا بطل امم اوروبا 2008 مع منتخب اسبانيا واسطورة فريق فياريال السابق عبر زووم مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى للتليفزيون المصري عن حظوظ منتخب بلاده في التتويج باليورو.

وقال خلال حديثه : مباراتا فرنسا مع بلجيكا والبرتغال مع سلوفينيا كانت مباراتين ممتعتين للغاية ، مواجهة فرنسا مع بلجيكا كانت بين منتخبين كبيرين والبرتغال مرت بصعوبة أمام سلوفينيا.

خروج منتخب ايطاليا امام سويسرا في ثمن النهائي كان مفاجأة لانه كان مرشحا للمنافسة على اللقب لكن منتخب سويسرا استحق التأهل لربع نهائي اليورو واستحق الفوز على إيطاليا بجدارة

منتخب اسبانيا هي الاكثر ترشيحا للفوز بلقب كأس امم اوروبا بعد الاداء المميز الذي قدمه بالفوز على جورجيا برباعية وهو فريق يقدم مستوى رائع في البطولة.. ولكن مواجهة اسبانيا امام المانيا في دور الثمانية ستكون صعبة للغاية والفائز منهما سيكون الاقرب لحصد اللقب

منتخب اسبانيا يقدم اداء مميز تحت قيادة دي لافوينتي بفضل المزج بين عناصر الخبرة والشباب وبكل هذه المقومات المنتخب الاسباني مرشح للفوز بلقب اليورو بفضل هويته واسلوب لعبه الذي يفرضه خلال المباريات واتمنى ان نقدم مستوى قوى امام ألمانيا والعبور لنصف نهائي كأس الامم الاوروبية