عضو الزمالك: مبنخافش من الأهلي وآخر مواجهتين يشهدوا

أكد عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار الحالي، أن النادي لا يخشى مواجهة الأهلي كما يدعي البعض، وعدم اللعب جاء بسبب التمسك ببعض الشروط.

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وتابع جورج خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "هنخاف من الأهلي إزاي، وآخر مواجهتين يشهدوا أننا الأفضل".

وأضاف عبدالله جورج: "لعبنا أمام الأهلي في كأس مصر بالسعودية وكنا راكبين المباراة وخسرنا بفعل فاعل بسبب الڨار، ومواجهة الدوري فزنا بهدفين مقابل هدف، فعلى أي أساس يخاف الزمالك؟".