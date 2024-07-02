كوستا ينقذ رونالدو والبرتغال في يورو 2024

دخل حارس مرمى البرتغال ديوجو كوستا تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بجدارة بعدما تألق خلال لقاء سلوفينيا، بثمن نهائي المسابقة حيث تصدى كوستا لـ3 ركلات ترجيح في مبارة اليوم الإثنين ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على سلوفينيا والصعود لدور الـ8 من بطولة أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

وانتهي لقاءالمنتخبان بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين من مواجهتهما بالتعادل السلبي.

وأهدر قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 105، لكنه سجل أول ركلة ترجيح لـ"برازيل أوروبا".

ولعب كل منتخب 3 ركلات ترجيح، فأهدر لاعبو سلوفينيا جميعها بينما سجلت البرتغال العلامة الكاملة، لتحسم اللقاء بنتيجة 3-صفر.

وسجل للبرتغال رونالدو وبرونو فرنانديز وبرنارد وسيلفا، بينما تصدى كوستا لركلات يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.

كما نجح كوستا في التصدي لفرصة لا تصدق من انفراد تام في الشوط الإضافي الثاني، كانت كفيلة بإطاحة رونالدو وزملائه خارج البطولة.

وقالت شبكة "سكواكا": "لم ينقذ أي لاعب في تاريخ البطولة الأوروبية المزيد من ركلات الترجيح، كما أن كوستا لم يواجه سوى ثلاث ركلات فقط، وحافظ على شباكه نظيفة في 120 دقيقة".

جدير بالذكر أن البرتغال ستلعب في ربع النهائي يوم الجمعة، ضد فرنسا، التي فازت على بلجيكا بهدف نظيف في وقت سابق من الإثنين.