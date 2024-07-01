تراشق بالاتهامات بيبن قادة إسرائيل بسبب حرب غزة والإفراج عن مدير مستشفى الشفاء

ارتفعت حدة التوتر بين القيادات السياسية العسكرية في إسرائيل، حيث تبادل الوزراء وقادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وزعيم المعارضة في الكنيست الاتهامات حول مستقبل الحرب على قطاع غزة، وأسباب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، إن "إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب على غزة كافة، وإنها لا تزال متمسكة بمقترحها بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى، حظي بترحيب الرئيس الأميركي جو بايدن".

واتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها هي من تحول دون إبرام الصفقة، حسب تعبيره، مضيفا "بالضغط العسكري أولا ثم السياسي سنعيد جميع المحتجزين الأحياء والأموات".

وأردف "نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي: القضاء على حماس، وعودة جميع المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال".

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حماس.

وأضاف مع كل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية

وكالة الأنباء اللبنانية: مسيرة إسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في قضاء صور جنوبي البلاد

بيروت - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي جويا ووادي جيلو في قضاء صور، جنوبي لبنان. وذكر التقرير أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في أضرار مادية بالمنطقة المستهدفة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات الإسرائيلية غالبًا ما تخترق الأجواء اللبنانية، مما يثير توترات متكررة على الحدود الجنوبية للبنان. وقد أدان المسؤولون اللبنانيون هذه الانتهاكات المتكررة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الأعمال العدائية.

من جانبه، أكد الجيش اللبناني أنه يتابع الوضع عن كثب ويقوم بمراقبة التطورات في المنطقة لضمان أمن وسلامة السكان المدنيين. ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الهجوم.