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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

ثروت سويلم عن شكوى بيراميدز: مراضاة لملاك النادي ومن أمن العقاب أساء الأدب

ثروت سويلم
ثروت سويلم

قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن نادي بيراميدز ليس له أي حقوق بشأن مبارة سموحة في الدوري الممتاز.

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وأضاف: لوائح رابطة الأندية واضحة ، وليس اي استفادة لأي نادي عن اخر سواء بيراميدز أو سموحة لأن المبارة كانت نتيجتها التعادل، تم تشكيل لجنة من استاد الإسكندرية والأمر اتضح أنه ليس اهمالا.
وواصل: قرار لائحة المسابقات النهائي هو استكمال المبارة طالما أن نتيجة المباراة ليس مؤثرة لطرف عن الآخر بالتالي سيكون استكمال المبارة بنفس طاقم التحكيم.
وتابع: لو المباراة تم إعادتها كان سموحة المستفيد الأكبر ولكن فرج عامر لم ينتقد القرار، وبيان بيراميدز من أجل مراضاة ملاك النادي الإماراتيين ومن آمن العقاب أساء الأدب.
وواصل: بقول لمسؤولي بيراميدز اذهبوا كما تشاءون ولكن الا التجريح في أشخاصا محترمين، على عكس بيان نادي الزمالك المحترم

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