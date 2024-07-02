يورو 2024.. البرتغال تتأهل إلى ثمن النهائي على حساب سلوفينيا بعد الاحتكام لركلات الترجيح

تأهل المنتخب البرتغالي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأوروبية بعد الفوز على نظيره منتخب سلوفينيا بركلات الحظ الترجيحية.

وانتهت أحداث الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل السلبي بينهما ليحتكم الفريقين الى ركلات الجزاء الترجيحية بين المنتخبين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

واهدر كريستيانو رونالدو ضربة جزاء ليفشل في منح منتخب بلاده التقدم.



تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل سلوفينيا..

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.

ويسعى منتخب البرتغال للمنافسة على لقبه القاري الثاني كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدفا.

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجورجي.

بينما وصل المنتخب السلوفيني إلى هذا الدور بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، عن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف منتخبي إنجلترا والدنمارك.

