البرتغال و سلوفينيا في يورو 2024.. إلى ضربات المعاناه الترجيحية

انتهت أحداث الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل السلبي بينهما ليحتكم الفريقين الى ركلات الجزاء الترجيحية بين المنتخبين.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب البرتغال أمام سلوفينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

واهدر كريستيانو رونالدو ضربة جزاء ليفشل في منح منتخب بلاده التقدم.



تشكيل البرتغال..

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل سلوفينيا..

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.

