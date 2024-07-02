تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة.. الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن مواصلة ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن يسود خلال هذه الفترة، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

