أمير هشام يطالب وزارة الشباب والرياضة بالتحقيق مع جمال علام

طالب الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتحقيق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بسبب أزمة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أطالب بتدخل وزير الشباب والرياضة بالتحقيق مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد الفشل في إدارة ملف إنهاء أزمة فيتوريا ومستحقاته، بعد تعنتهم في إرسال الشرط الجزائي له، وأصبح الاتحاد مطالب بدفع 4 مليون و 600 ألف يورو عقده بالكامل".

وأضاف أمير هشام: "كما أطالب اتحاد الكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل الاستعانة بأحد المحاميين الدوليين والعالميين، من أجل إيجاد حل في هذه الكارثة".