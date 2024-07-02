الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

أمير هشام يطالب وزارة الشباب والرياضة بالتحقيق مع جمال علام

جمال علام
جمال علام

طالب الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتحقيق مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بسبب أزمة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك فى طريقه لتجديد عقد محمد عواد

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أطالب بتدخل وزير الشباب والرياضة بالتحقيق مع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد الفشل في إدارة ملف إنهاء أزمة فيتوريا ومستحقاته، بعد تعنتهم في إرسال الشرط الجزائي له، وأصبح الاتحاد مطالب بدفع 4 مليون و 600 ألف يورو عقده بالكامل".

وأضاف أمير هشام: "كما أطالب اتحاد الكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل الاستعانة بأحد المحاميين الدوليين والعالميين، من أجل إيجاد حل في هذه الكارثة".

مواد متعلقة

رئيس اتحاد الكرة يكشف كواليس جديدة في مساعٍ لحل أزمة الشحات والشيبي

جمال علام يُفجر مفاجأة بشأن موقف حازم إمام من تولي حسام حسن قيادة المنتخب

جمال علام: فيتوريا سيحصل على الشرط الجزائي.. والملف أغلق تمامًا

جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"

مصنع‭ ‬السكر .. ‬رحلة‭ ‬فى‭ ‬معانى‭ ‬الإنسانية

إيران‭ ‬بين‭ ‬الوجه‭ ‬المعلن‭ ‬وثقافة‭ ‬مستترة‭..‬‮ ‬‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬الفرس‭ ‬الجدد‭؟

الإيرانيون‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬‮«١»‬

عبدالناصر زيدان: رفضت مصافحة جمال علام لهذا الأمر.. وتواجد أحمد دياب والرابطة للم الشمل
الجريدة الورقية