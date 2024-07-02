الحماية المدنية تنقذ سكان عقار الجمرك اثر انهيار جزئى بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية فى انقاذ العشرات من سكان احد العقارات بمنطقة الجمرك من الموت المحقق اثر انهيار السلم الداخلى للعقار ولم يتمكن قاطنى العقار من الاخلاء مما تسبب فى اصابتهم بحالة من الذعر والفزع خوفا من الموت تحت الانقاض.

وكان قد شهد حى الحمرك غرب الإسكندرية، انهيار سلم عقار قديم مكون من 4 طوابق، اليوم الإثنين، واحتجاز قاطنيه، فيما تدخل الحى بشكل عاجل وجرى إنقاذ السكان دون حدوث إصابات.،ورد بلاغ لقسم شرطة الجمرك يفيد بسقوط سلم العقار الكائن 9 شارع طاهر بك متفرع من شارع الحجاري واحتجاز السكان.

انتقل اللواء عمرو عبدالمنعم، رئيس حي الجمرك والسيد عبدالكريم، سكرتير عام الحي، واللواء عبدالخالق حجازي، حكمدار وسط، وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية مأهول بالسكان وسقوط السلم الداخلي للعقار.

نجحت قوات الحماية المدنية في إنزال السكان باستخدام السلم الهيدروليكي دون حدوث أي إصابات.

من جانبه قال اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس حي الجمرك إن العقار صادر له قرار ترميم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانب اخر كان قد لقى شاب مصرعه اثر انهيار جزئى لاحد العقارات بمنطقة محطة مصر بوسط محافظة الاسكندرية ، تبين انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق مما اسفر عن حالة من الذعر بين السكان بالمنطقة .

كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ لادارة شرطة النجدة بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة محطة مصر، شارع الإمام مالك، بجوار مقهى الخديوي، التابع لدائرة العطارين.

وانتقل رجال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف، انتقل مسؤولو حي وسط الإسكندرية إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وعند الوصول تبين صحة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع وإزالة الأجزاء المتساقطة من المبنى

وتبين وجود شاب تحت أنقاض العقار، أحد سكان العقار، ولقي مصرعه، على إثر الانهيار، فيما تم نقله إلى مشرحة العطارين.

كشف مسئولى الحى أن العقار يتكون من 4 طوابق ودور أرضي وروف بالطابق الخامس، وثلاث محلات أسفل العقار وخالص من السكان عدا المحلات التجارية.

كما أضاف الحي أن العقار صادر له قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 46 لسنة 2015 هدم كلي، وتم التظلم علي القرار وعليه قامت لجنه التظلمات بتعديل القرار ليصبح هدم الدورين الرابع والخامس والترميم الشامل لباقي العقار وذلك في أغسطس 2016.

وتم انتشال الشخص المحتجز متوفي وتم نقله عن طريق الإسعاف لمشرحة كوم الدكة