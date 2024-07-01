إلتزام المحلات التجارية بالبحيرة بقرار الغلق في العاشرة مساءًا

شهدت مدن وقري البحيرة إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، وذلك في اليوم الأول لتطبيق القرار في مدينة دمنهور.

وقام محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ، بجولة في شوارع المدينة، لمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية، بإغلاق المحلات في تمام العاشرة .

وشدد رئيس مدينة دمنهور علي الإلتزام بالقرار ، مع تحذير المخالفين للقرار ، بتطبيق القانون .

وكانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قد أعلنت المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية خلال الفترة يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024

حيث وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالى:

أولاً : تكون مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانياً : تكون مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.