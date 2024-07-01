أستاذ تاريخ: 30 يونيو ثورة مفصلية في التاريخ المصري العظيم

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث المعاصر، إن ثورة 30 يونيو كانت محطة مفصلية في التاريخ المصري العظيم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعلم أن الثورة حدث استثنائي في تاريخ الشعوب، وما بين الثورة والثورة فقد تكون هناك سنوات طويلة ممتدة وصولاً إلى الانفجار.

وتابع "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفضائية العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المقدمات الموضوعية لثورة 30 يونيو كانت مختلفة عن الثورة الأخرى في مصر التي حدثت لمواجهة المستعمر، مشيرًا إلى أن 30 يونيو كانت ضد جماعة إرهابية، وهذا النوع من الثورات جديد على الشعب المصري.

ونوه إلى أن تاريخ الإخوان يثبت أن الجماعة لديها محطات إرهابية في عهد الملك، وهناك محطة أخرى لمحاولة ركوب ثورة 23 يوليو، ومحطة قضية سيد قطب.

تقسيم مصر على أساس ديني

فيما قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن جماعة الإخوان عبارة عن مليشيات إرهابية تهدف إلى تقسيم مصر على أساس ديني، ولديهم اعتقاد راسخ بأنهم شعب الله المختار.

وتابع، أن هناك قرارًا صدر أثناء حكم الإخوان بمنعه من السفر بعد إصداره 19 عددًا يهاجم فيه الإخوان، وتم إحالته للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس، وصدر الحكم من اول جلسة.

وأضاف أن جماعة الإخوان قامت بملاحقة الصحفيين، بتوزع الكثير من التهم الفاشية على الصحفيين، في محاولة لإخافة الوسط الصحفي بالكامل.