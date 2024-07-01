الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة رقيب وإصابة آخر بفخ أعدته المقاومة

أعلن جيش الاحتلال، رسميا مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة في تفجير لغم "فخ" أعدته المقاومة الفلسطينية، خلال اقتحام الجنود مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية .

وقال جيش الاحتلال، إن الجندي القتيل برتبة رقيب، قتل نتيجة انفجار فخ أعدة المقاومة، وهو عبارة عن لغم انفجر في مدرعة من طراز "نمر"، أما المصاب فهو ضابط بوحدة المستعربين بجيش الاحتلال.

غارة محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات

وفي وقت سابق، قالت مصادر فلسطينية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عنها استشهاد طفلة ومصابين، في استهداف منزل بالمخيم.

وأضافت المصادر أنه، تم انتشال طفلة استشهدت في الغارة، بالإضافة لعدد من الإصابات، وسط أعمال بحث عن مفقودين بعد استهداف منزل سكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المتضررين من أحداث 7 أكتوبر

و أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن مجموعة من المتضررين من أحداث 7 أكتوبر رفعت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية. وتتهم الدعوى هذه الدول بتقديم الدعم المالي والعسكري لحركة حماس، التي شنت الهجوم.

وأوضحت الإذاعة أن المدعين يطالبون بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الهجوم، مؤكدين أن الدعم المزعوم الذي قدمته إيران وسوريا وكوريا الشمالية ساهم بشكل مباشر في تمكين حماس من تنفيذ عملياتها.



